Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen Fußgängerin und Pkw-Fahrer

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (10. Dezember) gegen 15 Uhr wurde eine Fußgängerin durch einen Pkw-Fahrer beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs an dem Kreisverkehr L539/ Finnentroper Straße verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr der 27-Jährige den Kreisverkehr und beabsichtigte, die Ausfahrt "Finnentroper Straße" in Fahrtrichtung Atta-Höhle zu nehmen. Dabei nahm er eine 74-Jährige nicht wahr, die den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin zuerst auf die Motorhaube und danach auf die Fahrbahn stürzte. Sie suchte einen Unfallarzt auf und wurde ambulant behandelt.

