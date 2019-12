POL-OE: Wein- und Zigarettendiebe am Werk

Kreispolizeibehörde Olpe

In der Zeit von Montag (9. Dezember, 0.30 Uhr) auf Dienstag (10. Dezember, 10 Uhr) verschafften sich durch Aufhebeln einer Hintereingangstür unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Esloher Straße in Fretter. Aus dem Gästeraum wurde ein freistehender Zigarettenautomat entwendet. Weiterhin nahmen sie Weinflaschen mit. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

