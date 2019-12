Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 12-jähriges Kind angefahren

Lennestadt (ots)

Am Montag (10. Dezember) gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hundemstraße, bei dem ein Kind angefahren wurde. Auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin einen gepflasterten Weg, der sich in unmittelbarer Nähe zu den Bushaltestellen befindet. An der Örtlichkeit spielten und rauften sich auch Kinder, die den fließenden Verkehr vermutlich außer Acht ließen. Dabei schubste ein 13-Jähriger einen 12-Jährigen im spielerischen Wettkampf, sodass dieser auf den Weg geriet. Die 63-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam, der Junge stürzte und sein Bein unter das linke Vorderrad geriet. Der 12-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Kinderklinik gebracht.

