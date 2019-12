Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer flüchtet nach Kontakt mit PKW

Drolshagen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Sonntag (8. Dezember) gegen 18.45 Uhr. Ein 20-jähriger Autofahrer überholte am Ortsausgang von Berlinghausen, in Fahrtrichtung Drolshagen, ein Fahrzeug. Noch während des Überholvorgangs kam es zu einem Kontakt mit einem in Gegenrichtung fahrenden Radfahrer, der anschließend flüchtete. Nach Angaben des 20-Jährigen und weiterer Zeugen war das Rad unbeleuchtet und der Fahrer dunkel gekleidet. Eine sofortige Nachsuche im unmittelbaren Bereich verlief negativ. Es entstand geringer Sachschaden. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

