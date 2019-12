Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ehepaar entlarvt Telefon-Trickbetrüger

Kirchhundem (ots)

Am Donnerstag (5. Dezember) erhielt ein älteres Ehepaar (88 und 90 Jahre) aus Würdinghausen gegen 18 Uhr von einer männlichen Person einen Anruf. Dieser gab an, ihr Sohn zu sein, der aufgrund eines Verkehrsunfalls sofort 27.000 Euro benötigte. Als die 88-Jährige nicht auf den Anrufer einging und bereits misstrauisch war, gab sie den Telefonhörer an ihren Mann weiter. Diesem erklärt der Mann ebenfalls die Umstände und bat ihn, Geld von der Bank zu holen. Da der 90-Jährige dies ablehnte, legte der Unbekannte schließlich auf. Vorbildlich reagierte das Paar im Anschluss: Sie riefen ihren Sohn an, vergewisserten sich, dass er keinen Unfall hatte und zeigten im Anschluss den Anrufer bei der Polizei an.

