POL-OE: Beschlagene Frontscheibe: 79-Jährige fährt 5-Jährigen an

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein 5-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Pkw die Straße "Auf der Eichhardt" bergauf. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort ein Straßenschild. Auf dem Gehweg fuhr sie weiter und erfasste den 5-Jährigen leicht. Erst nachdem der Vater des Jungen die Fahrerin durch die von ihm, während der Fahrt, geöffnete Beifahrertür zum Anhalten aufforderte, blieb sie stehen. Nach ihren Angaben seien die Scheiben beschlagen gewesen, so dass sie nichts sehen konnte. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde geschrieben.

