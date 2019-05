Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Über 15.000 Euro Schaden bei Crash

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verkehrsbedingt musste am Montagnachmittag ein BMW-Fahrer in der Josef-Reiert-Straße in Höhe eines Autohauses seinen Wagen abbremsen. Der nachfolgende 51-jährige Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und krachte auf den BMW. Der 32-jährige Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand Schaden von 15.000 Euro.

