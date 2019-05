Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin verursachte am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Straße "Im Spitzerfeld"/Eichendorffstraße einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von fast 30.000 Euro entstand. Sie hatte die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Audi-Fahrers nicht beachtet, weshalb es zur Kollision kam. Der Audi Q5 wurde abgewiesen, krachte gegen einen am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichenmast und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Die beiden Insassen im Ford wie auch der 81-jährige Audi-Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden stark beschädigten Autos wurden in Eigenregie von der Unfallstelle entfernt. Der Stadt Neckargemünd entstand ebenfalls Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell