Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Geschäftseinbruch in der Walburgisstraße

Werl (ots)

Ein Zeuge wurde am Dienstag, gegen 4 Uhr, von der akustischen Alarmanlage eines Geschäftes in der Walburgisstraße aus dem Schlaf gerissen. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Stein die Scheibe eines dortigen Geschäftes eingeschlagen und konnte so eindringen. Nach kurzer Zeit verließ er wieder das Geschäft. Ob er etwas entwenden konnte steht zurzeit noch nicht fest. Der Täter trug eine Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

