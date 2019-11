Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: erneut Vandalismus an Grillhütte

Brücken (ots)

Unbekannte Täter habe bereits zum zweiten Mal die Holzinnenverkleidung der Grillhütte in Brücken beschädigt. Bereits Ende September wurde mehrere Profilbretter von der Wand und die Rückenlehne von Holzbänken abgerissen und anschließend ver-brannt. Der jetzige Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der

Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de,

sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder

per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.



