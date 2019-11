Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflüchtige trotz Fehlverhalten schnell ermittelt

Wolfstein (ots)

Auf dem Wochenmarkt kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lebensmittelverkäufer befand sich in seinem mobilen Verkaufsstand auf dem Parkplatz, als sein Wagen plötzlich ruckelte. Bei der sofortigen Nachschau stellte er fest, dass ein Kleinwagen rückwärts gegen seinen Transporter fuhr, welcher den Verkaufswagen zieht. Die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeuges wartete zunächst, da der Geschädigte noch einen Notizzettel für den Personalienaustausch besorgen wollte. Als er wieder zurückkam, hatte sich die Frau anders entschieden und fuhr in der Zwischenzeit mit ihrem Pkw davon. Da sowohl der Verkäufer, als auch ein weiterer Zeuge das Kennzeichen des unfallflüchtigen Pkw´s ablesen konnte, wurden die Personalien der Fahrerin schnell ermittelt.

