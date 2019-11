Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durchgeführte Kontrollen erfolgreich

Lauterecken (ots)

Kräfte der Polizei führten am Montagvormittag in Lauterecken und Umgebung mehrere stationäre Verkehrskontrollen durch. Teilweise konnten Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen festgestellt werden, zudem wurden auch mehrere Personen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt oder der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt mit einer Geldstrafe verwarnt. Ein Mann fiel gar mit 1,3 Promille auf. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

