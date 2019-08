Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Geschäftsräume

Arnsberg (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Geschäfte im Bereich Tappeweg ein. Sie hebelten die Eingangstüren der Läden auf und durchsuchten sie. Nach den bisherigen Feststellungen wurde insbesondere Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung zu setzen. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell