POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Drei Leichtverletzte auf viel befahrener Kreuzung

(kup) Am Sonntag (3.3.), um 18:55 Uhr, fuhr eine 19-Jährige auf der B61 in Richtung Bielefeld und bog nach links in die Bünder Straße ab. Gleichzeitig fuhr ein 60-Jähriger aus Bergisch Gladbach auf der B61 in Richtung Bad Oeynhausen. In der Mitte der großen Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge ungebremst zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrtbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall verletzten sich drei Personen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall verursachte zudem eine Verkehrsbeeinträchtigung für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro.

