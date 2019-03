Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schulwegunfall mit Personenschaden - Radfahrer übersieht entgegenkommendes Auto

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (4.3.), um 16:05 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Radfahrer und einem Auto auf Höhe der Wasserbreite/Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein Mann aus Kirchlengern befuhr die Wasserbreite in Richtung Bismarckstraße. Gleichzeitig wollte ein 12-jähriger Schüler auf seinem Fahrrad aus entgegengesetzter Richtung kommend, nach links in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbiegen. Der Bünder stieß dabei mit dem Toyota Corolla des 80-jährigen Fahrers zusammen. Der Junge wurde verletzt und zur Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.050 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell