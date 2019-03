Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falschgeld - Steifes Papier und asiatische Schriftzeichen

Vlotho (ots)

(kup) Gestern Vormittag wollte ein Mann aus Bad Oeynhausen in einem Verbrauchermarkt seinen Einkauf mit einem 500-Euro-Schein bezahlen. Die Kassiererin bemerkte, dass mit dem Geldschein etwas nicht stimmte. Das Papier der vermeintlichen Banknote war zu steif und dieser war mit asiatischen Schriftzeichen bedruckt, was ihr seltsam vorkam. Polizeibeamte vor Ort stellten den Schein sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genaueren Herkunft des seltenen falschen Geldscheines dauern an.

