Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofenster auf Wanderparkplatz eingeschlagen - Handtasche von Spaziergängern gestohlen

Vlotho (ots)

(kup) Am Samstag (2.3.), in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Wagens und entwendeten eine Damenhandtasche samt Inhalt. Der Halter und seine Begleitung hatten den PKW auf dem Wandererparkplatz an der Finnebachstraße abgestellt. Als die beiden nach einem Spaziergang zurückkehrten, war eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innern des Wagens entwendeten die Täter eine grüne Damenhandtasche inklusive einer Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

