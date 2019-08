Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrer eines Pedelec schwer verletzt

Winterberg (ots)

Am Samstagvormittag befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Pedelec in einer dreiköpfigen Gruppe einen stark abschüssigen asphaltierten Wirtschaftsweg unterhalb der Winterberger Schanze in Richtung der Straße Am Waltenberg. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Eine Überprüfung des Pedelec ergab keine Hinweise auf technische Mängel. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. (AS)

