POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

-- Konstanz

Verkehrsunfall

Vier verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute Morgen gegen 08.15 Uhr auf der L 220 ereignet hat. Eine 43-jährige Autofahrerin befuhr die Landesstraße von Dettingen kommend in Richtung Konstanz. Kurz vor dem Kreisverkehr kam sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrerin. Die 43-Jährige und zwei mitfahrende Kinder wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die entgegenkommende Pkw-Lenkerin erlitt leichtere Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L 220 teilweise gesperrt.

