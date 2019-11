Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflüchtiger hinterläßt beschädigtes Haus

Glan-Münchweiler (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer kam am 25.11.2019 gegen 18:15 Uhr in einer Linkskurve von der Ringstraße ab und kollidierte mit dem Anwesen Nummer 17. Am Anwesen entstand Sachschaden an der Hauswand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Nachgang unerlaubt, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges wurden vor Ort sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

