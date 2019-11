Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Ehrlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Dies musste auch eine Kundin des Einkaufsmarktes Aldi in Lauterecken erfahren. Am Montagnachmittag war sie gegen 16:45 Uhr dort, um ihre Einkäufe zu erledigen und legte während dem Zahlvorgang ihre Geldbörse auf die Ablage der Kasse. Noch vor Verlassen des Geschäftes bemerkte die Frau, dass sie nicht mehr im Besitz dieser war. Als sie nur wenige Minuten später zur Kasse zurückkehrte, war das Portemonnaie bereits von einer unbekannten Person entwendet worden. Zeugen, die sich zum genannten Zeitpunkt ebenfalls an dieser Örtlichkeit aufhielten und verdächtige Personen wahrgenommen haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel:06382/911-0).

