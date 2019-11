Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin auf Parkplatz leichtverletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurde eine 73-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Kaiserslauterer Straße leichtverletzt. Die Frau überquerte zu Fuß den Parkplatz eines Einkaufsmarktes und wurde dort von einem Opel Agila erfasst, da dessen 82-jährige Fahrerin sie übersehen hatte. Sie stürzte zu Boden, erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand kein erkennbarer Sachschaden.

