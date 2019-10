Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Einbruch gesucht + Pkw gerät in Gegenverkehr + Pkw übersehen + Unfall zwischen zwei Pkw

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zeugen nach Einbruch gesucht

Verden. Ein bislang unbekannter Täter drang am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr auf derzeit unklare Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salzstraße ein. Der 27-jährige Bewohner entdeckte den Eindringling selbst und rief umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten aus Verden war der unbekannte Täter bereits geflüchtet und hatte Bargeld mit sich genommen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen, die zu dem Zeitpunkt verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw gerät in Gegenverkehr

Lilienthal. In der Straße Kleinmoor kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pkw mit zwei Pferden auf einem Anhänger, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 80-jähriger Fahrer eines Mercedes kam aus Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck nach links von der Fahrbahn in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 57-jährige Fahrerin eines VW mit Anhänger wich dem Mercedes nach links aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht komplett verhindern. Nach ersten Erkenntnissen kam es nur durch ihre Reaktion nicht zu einem frontalen Zusammenprall. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen dennoch auf mehr als 26.000EUR beziffert. Beide Pkw sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Pferde in dem Anhänger verletzten sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht. Sie wurden in einem anderen Fahrzeuggespann vom Unfallort abtransportiert. Zwei Insassen des VW im Alter von 23 und 78 Jahren verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Lilienthal war vor Ort ebenfalls im Einsatz und übernahm unter anderem die Sperrung der K8, die mehr als eine Stunde aufrechterhalten werden musste.

Pkw übersehen

Grasberg. Ein 21-jähriger Fahrer eines Traktor fuhr am Dienstagnachmittag von einem Grundstück in die Grasdorfer Straße. Dabei übersah er scheinbar einen VW eines 35-Jährigen, der bereits auf der Grasdorfer Straße fuhr und bevorrechtigt war. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander, sodass ein Sachschaden von mehr als 10.000 EUR entstand. Die Fahrer verletzten sich nach ersten Erkenntnissen jedoch glücklicherweise nicht.

Unfall zwischen zwei Pkw

Lilienthal. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW übersah am Dienstagabend an der Einmündung der K9 zur Straße "Niederende" (K8) beim Abbiegen nach links auf die K8 scheinbar eine 22-jährige in einem VW. Die 22-Jährige fuhr bereits auf der K8 und hätte Vorfahrt gehabt. Die beiden Pkw prallten zusammen, wobei die Fahrerin des VW sich leichte Verletzungen zuzog. Der gesamte Sachschaden wird auf 4.500EUR beziffert. Der VW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell