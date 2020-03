Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Königsbau) Papiertonne in Brand gesteckt 12.03.2020

Konstanz-Königsbau (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei eine brennende Mülltonne an der Kreuzung Am Pfeiferhölzle /Stockackerweg mitgeteilt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Konstanz gelöscht. Der Papiercontainer, der durch das Feuer stark beschädigt wurde, befand sich abgesetzt von den dortigen Häusern, eine Brandgefahr bestand für diese nicht. Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

