Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pfanne beim Kochen in Brand geraten (11.03.2020)

St. Georgen (ots)

Zu einem Küchenbrand wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr die Feuerwehr in die Roßbergstraße gerufen. Beim Kochen war es zu einer Verpuffung in einer Pfanne gekommen, weshalb diese brannte aber schnell wieder gelöscht werden konnte. Durch das Feuer der Stichflamme wurde die Decke der Küche verrußt und die Dunstabzugshaube beschädigt. Personen wurden keine verletzt.

