Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Heizungsgebäude brennt völlig aus (11.03.2020)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein alleinstehendes Heizungsgebäude eines Holzwerks in der Straße "Rensberg" komplett aus. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird jedoch auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schonach war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

