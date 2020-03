Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

TUT) Verkehrsunfall mit Sachschaden (10.03.2020)

Wehingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Deilinger Straße / Uhlandstraße / Siemensstraße ereignete.

Der 40-jährige Lenker eines Audi A6 befuhr die Uhlandstraße und überquerte die Kreuzung in Richtung Siemensstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 33-jährigen Lenkerin eines Volkswagen Touran, die die Deilinger Straße aus Richtung Deilingen in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell