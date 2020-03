POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Pkw-Insassen (10.03.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Drei verletzte Pkw-Insassen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Tuninger Straße / Heinz-Mecherlein-Straße ereignete.

Die 23-jährige Lenkerin eines Renault Twingo befuhr die Tuninger Straße aus Richtung des Stadtbahnhofes in Richtung Weigheim und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 51-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz Sprinter, der die Heinz-Mecherlein-Straße aus Richtung des Feuerwehrmagazins in Richtung Schura befuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. Der Renault Twingo geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und stieß vor dem endgültigen Stillstand noch gegen einen im Bereich der Unfallstelle geparkten Skoda Octavia.

Die Lenkerin des Renault Twingo wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Mercedes-Benz Sprinter klagten im Rahmen der Unfallaufnahme über Schmerzen und Unwohlsein.

Die beiden auf der Kreuzung zusammengestoßenen Kraftfahrzeuge erlitten bei dem Verkehrsunfall jeweils Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

