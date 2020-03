Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Villingendorf) Ohne Führerschein hinter dem Steuer 11.3.20, 15 Uhr

Villingendorf (ots)

Im Zimmerner Weg ist am Mittwochnachmittag einer Polizeistreife ein Renault aufgefallen, dessen Fahrer und Beifahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die Beamten entschlossen sich daher, das Fahrzeug zu kontrollieren. Als sie wendeten, bemerkten sie aber sofort, dass der Fahrer des Renault kräftig Gas gab und in der Schillerstraße in einer Hofeinfahrt abbog. Als die Beamten dort ankamen, war der Fahrer bereits verschwunden. Die 37-jährige Beifahrerin gab sich ahnungslos, weshalb die Polizisten das Auto durchsuchten. Dabei fanden sie Ausweisdokumente des Fahrers. Der 43-Jährige stellte sich am Abend der Polizei und erklärte, dass hatte keinen Führerschein hat. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

