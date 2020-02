Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Hattingen (ots)

Am 09.02. gegen 03:30 Uhr wurde ein 32-jähriger Kamener in einem Pkw Renault aufgrund seiner auffälligen Fahrweise Am Stahlwerk von Streifenbeamten kontrolliert. Diese stellten schnell fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von nahezu 1 Promille. Einen Ausweis oder Führerschein konnte der Kamener nicht vorweisen. Weiterhin bemerkten die Beamten einen frischen Unfallschaden am Pkw. Es stellte sich heraus, dass der Pkw vor der Kontrolle mit Metall-Dekoration auf einem Privatgrundstück an der Ruhrallee kollidiert war. Der Kamener wurde zur Identitätsfeststellung und Blutprobe zur Polizeiwache verbracht, eine umfangreiche Anzeige wurde gefertigt.

