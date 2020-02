Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch durch nicht verschlossene Tür

Wetter (ots)

Am 08.02. gegen 19:30 Uhr drang ein unbekannter Täter durch eine nicht verschlossene Terrassentür in die Wohnräume eines Hauses Am Scharloh ein. Der Eigentümer überraschte den Mann, der daraufhin durch die Terrassentür flüchtete. Er wird beschrieben als männlich, 175-180 cm groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei unter 02335-9166-7000.

