Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grünstraße

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 07.02.2020, in der Zeit von 18.35 Uhr bis 18.45 Uhr hebelten vier unbekannte Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in Einfamilienhaus in der Grünstraße. Dort durchsuchten die Täter das gesamte Haus und stießen letztendlich auf den nach Hause kommenden Bewohner des Hauses. Von diesem überrascht, flüchteten die Täter sofort in einen bereitgestellten Pkw und verließen so die Tatörtlichkeit. Ob und was aus dem Haus entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Mercedes-Kombi, älteres Modell, vermutlich C-Klasse. An dem Fahrzeug waren die zuvor in Hagen entwendeten Kennzeichen HA-AC810 angebracht. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: alle vier Täter waren männlich mit südländischem Aussehen, alle waren ca. 170cm - 180cm groß und schlank. Bei Tatausführung waren die Täter dunkel gekleidet. Eine Person trug einen Schnauzbart.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell