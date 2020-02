Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Werkzeuge aus Fahrzeugen geklaut

Herdecke (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Donnerstag an zwei Fahrzeugen zu schaffen und entwendeten Werkzeuge. An der Straße zur Windmühle brachen sie an einem Renault das Vorhängeschloss einer Box, die auf der Ladefläche des Fahrzeuges stand, auf und klauten eine Bohrmaschine, ein Nivelliergerät und Schleif-und Schraubwerkzeug. Auch an der Alte Straße brachen sie die Hecktür eines Citroen auf und nahmen auch hier eine Bohrmaschine und einen Bohrschrauber mit. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

