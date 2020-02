Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Diebe gelangen durch unverschlossene Terrassentür ins Haus

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmorgen nutzten Diebe eine unverschlossene Terrassentür, um in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Munscheidstraße einzusteigen. Die Wohnungsbesitzerin hatte die Terrassentür lediglich zugezogen, als sie in das Badezimmer ging. Als sie wieder in das Wohnzimmer kam, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse vom Tisch verschwunden war. In der Geldbörse befanden sich Personaldokumente, EC-Karten und Bargeld. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

