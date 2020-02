Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Hattingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger mit seinem BMW auf der Straße am Büchsenschütz in Richtung Hüttenstraße. An einer Ampel zur Werksstraße fuhr er auf den Nissan eines 62-jährigen auf, der bei Rot an der Kreuzung stand. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme gerufen und die Beamten stellten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell