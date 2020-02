Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Lexus gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Wuppertaler Straße ein Toyota Lexus gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz an der Fahrbahn geparkt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen PKW mit beige-brauner Lederinnenausstattung. Auf dem Rücksitz befand sich eine kleine braune Hundetransportbox. Der Kilometerstrand betrug ca. 30.000 km. Der Pkw wird mit einem Keyless-Go System entriegelt. Hinweise zu dem Fahrzeug können unter der 02324-91666000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell