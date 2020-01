Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin stürzt gegen Pkw - leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr stieg eine 28-jährige Radfahrerin auf der Mühlentraße auf ihr Rad. Sie rutschte am Lenkrad ab und stürzte zur Seite. Dabei stieß sie gegen den Pkw einer 39-jährigen Tönisvorsterin, die gerade die Radfahrerin passierte. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (32)

