Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Sportgeschäft

Viersen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, vermutlich zwischen 02.00 und 04.50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Sportgeschäft auf der Dülkener Straße in der Viersener Innenstadt ein. Der oder die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Haupteinganges ein und stahlen aus dem Verkaufsraum Sportbekleidung. Es ist zu vermuten, dass der oder die Täter den Tatort nach dem Einbruch in Richtung Remigiusstraße verließen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (29)

