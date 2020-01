Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Tageswohnungseinbrecher flüchten

Nettetal-Leuth (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am gestrigen Donnerstag gegen 19.00 Uhr auf der Heronger Straße in Leuth. Als die Eigentümer des Einfamilienhauses nach Hause kamen, sahen sie einen Unbekannten, der gerade dabei war, die Terrassentür aufzubrechen. Als der Einbrecher die Eigentümerin erblickte, flüchtete er gemeinsam mit einer zweiten Person durch den Garten und dann in unbekannte Richtung. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Einer ist etwa 1,80 Meter groß und hat dunkle Haare. Der Zweite ist etwas kleiner, hat eine kräftige Statur und trug eine Mütze. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (31)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell