Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.20 kam es an der Kreuzung der K18/L528 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug und eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 56-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr gegen 15:45 Uhr die K18 von Hochdorf kommend in Fahrtrichtung Böhl. An der Kreuzung wollte der Mann geradeaus in den Ortsteil Böhl einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Frau. Diese konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW des Mannes und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde auch die dort befindliche Verkehrsinsel beschädigt. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Die Autofahrerin klagte über leichte Schmerzen im Bein, sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Die beiden Fahrzeuge erlitten wirtschaftliche Totalschäden und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 5000EUR.

