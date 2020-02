Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Internetbetrug über Bezahldienst

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 18.02.2020 kaufte ein 53-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis über ein Online-Auktionshaus einen Sportartikel von einem privaten Verkäufer. Man einigte sich darauf, das Geld via PayPal zu transferieren. Auf Bitten des Verkäufers wurde hierfür die "Freunde Option" des Bezahldienstes genutzt, da hierfür keine Gebühren anfallen. Nach Überweisung des Geldes durch den Geschädigten bekam dieser seinen gekauften Artikel jedoch nicht wie versprochen zugesandt. Eine Rückerstattung des Geldes war nicht möglich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Warenbetruges. Die Polizei warnt: Nutzen Sie die kostenfreie "Freunde-Option" ausschließlich für Zahlungen an Personen, die sie persönlich kennen und denen Sie vertrauen. Ein Käuferschutz, der eine nachträgliche Kostenrückerstattung bei Nichtlieferung ermöglicht, ist bei diesem Bezahlweg ausgeschlossen. Für den Käufer entstehen auch bei der abgesicherten Bezahloption keine Kosten. Die Transferkosten trägt in diesem Fall der Verkäufer.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell