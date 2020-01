Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Vorfahrt genommen - Zwei Verletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (27. Januar, gegen 5:15 Uhr) hat ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer einer Frau in einem Chevrolet auf der Hoffschen Straße die Vorfahrt genommen. Er hat die 53-Jährige beim Abbiegen übersehen. Der Chevrolet ist frontal in die rechte Seite des BMW geprallt. Beide Fahrer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Hoffsche Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell