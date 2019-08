Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl im Krankenhaus

Diebin beobachtet

Bocholt (ots)

Am Sonntag betrat eine noch unbekannte Diebin ein Patientenzimmer und entwendet Bargeld aus dem Portemonaie der nicht anwesenden Geschädigten. Die Diebin, die in Begleitung eines ca. 5 Jahre alten Jungen war, wurde beobachtet und wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt , ca. 175 cm groß, bekleidete mit einem traditionellen islamischen Kleid und einem schwarzen Kopftuch mit roter Verzierung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell