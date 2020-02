Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Süd (ots)

Ein 46 Jahre alter Fiat-Fahrer ist in den frühen Montagmorgenstunden (24.02.2020) offenbar betrunken unterwegs gewesen, als er versuchte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der 46-Jährige fiel erstmals gegen 01.20 Uhr mutmaßlich aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Plieninger Straße auf. Der Zeuge meldete sich daraufhin bei der Polizei und schilderte seine Beobachtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer und dessen Wagen blieb zunächst erfolglos, eine Polizeistreife entdeckte jedoch gegen 01.40 Uhr den gesuchten Fiat im Bereich des Rotebühlplatzes. Der Fahrer, der verbotenerweise vom Rotebühlplatz in Richtung Eberhardstraße unterwegs war, fiel auch dort durch Schlangenlinien auf und sollte im Anschluss bei einer Verkehrskontrolle überprüft werden. Als sich die Beamten dem Fiat näherten und auch den Fahrer bereits erkannten, beschleunigte dieser unvermittelt seinen Wagen um zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, die Fluchtstrecke zog sich durch mehrere Straßenzüge im Innenstadtbereich, teilweise auch durch Fußgängerzonen. Im Bereich des Wilhelmsplatzes überfuhr der Fahrer eine rote Ampel und setzte seine Fahrt in Richtung Neue Weinsteige fort. Beamte verloren den Fiat in der Immenhofer Straße kurzzeitig aus den Augen, schlussendlich entdeckten sie den Wagen, geparkt am Fahrbahnrand, in der Römerstraße wieder. Der 46-jährige Fahrer setzte offenbar seine Flucht zu Fuß fort, Beamte nahmen ihn daraufhin in der Krapfstraße vorläufig fest. Der Tatverdächtige, der offenbar nach Alkohol roch, musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel des Fiats, die der 46-Jährige bei sich trug, wurden beschlagnahmt. Außerdem steht der Verdacht im Raum, dass der Tatverdächtige über keine Fahrerlaubnis verfügt. Zeugen und mögliche Geschädigte der Verfolgungsfahrt sowie ein unbekannter Straßenreiniger, der sich im Bereich des Rotebühlplatzes aufhielt, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4917789903100 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell