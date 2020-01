Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tacho eines Motorroller gestohlen

Borken (ots)

Gewaltsam eine Klappe zum Kabelbaum geöffnet und den Tacho vom Motorroller entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Marbeck. Der Roller der Marke Betamotor, Typ 2-Stroke stand an der Straße "Am Engelradingbach". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell