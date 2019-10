Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Zwei Tote nach Brand in Wohnung geborgen - 2. Folgemeldung

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Freitagnachmittag (4. Oktober) gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr und die Feuerwehr Essen zu einem Brand an der Franz-Arens-Straße gerufen. Mehrere Zeugen meldeten einen lauten Knall und einen Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die sofort alarmierte Polizeibeamten und Rettungskräfte fuhren zum Einsatzort. Nach den ersten Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte zwei tote Personen in der Wohnung. Wir berichteten am 4. und 5. Oktober. Der Brandort wurde inzwischen durch die Brandsachverständigen und die Brandermittler der Polizei begutachtet. Hierbei wurde festgestellt, dass ein 21-jähriger Mann in seinem Zimmer Brandbeschleuniger ausgebracht hatte. Das Entzünden des Brandbeschleunigers führte zu einer Verpuffung und dem anschließenden Brandgeschehen, nach welchem er selbst sowie eine 20-jährige Nachbarin tot aufgefunden wurden. Die 20-Jährige war zum Ereigniszeitpunkt in ihrer eigenen Wohnung und hat von dem Tatgeschehen nichts mitbekommen. Die am heutigen Tag (8. Oktober) erfolgte Obduktion der beiden Toten ergab, dass beide in Folge des Brandverlaufs verstarben. Eine dem Brandgeschehen vorausgegangene Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden. /JH

