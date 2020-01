Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Führerschein unterwegs

Borken (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis führte am Dienstagvormittag ein 53-Jähriger sein Auto mit Anhänger in Borken. Polizeibeamten stoppten den Polen an der Dülmener Straße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass das Fahrzeuggespann ein Gesamtgewicht von 4,8 Tonnen aufwies. Die Führerscheinklasse BE, die ab einer Gesamtmasse von 3,5 Tonnen erforderlich ist, fehlte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, erhoben eine Sicherheitsleistung und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell