Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ungewöhnliche Straßenbeleuchtung

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach,Ortsteil Rheydt, Dahlener Straße, 16.09.2019, 21:32Ortsteil Rheydt, Dahlener Straße, 16.09.2019, 21:32 (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am Montagabend zur Dahlener Straße im Einmündungsbereich der Mittelstraße alarmiert. Eine Straßenlaterne war im Bereich der Beleuchtungseinheit in Brand geraten und sorgte für eine eher ungewöhnliche Art der Straßenbeleuchtung. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Laterne in voller Ausdehnung und sorgte für eine starke Rauchentwicklung in Richtung Hauptbahnhof Rheydt. Der Brand wurde mit Hilfe eines C-Rohres rasch unter Kontrolle gebracht und die Betreiberfirma der Laterne durch die Leitstelle der Feuerwehr über das Brandereignis informiert.

Im Einsatz war ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache II in Holt.

Einsatzleiter Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell