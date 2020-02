Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (21.02.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Bekleidung gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie dieser gegen 19.55 Uhr mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Als der 23-Jährige diese wieder verließ, fehlte offenbar ein Kleidungsstück. Der Mann ging anschließend in die Schuhabteilung des Geschäfts und verstaute in einem scheinbar unbeobachteten Moment ein Paar Sportschuhe in seinem Rucksack. Im Anschluss versuchte er den Laden mit der unbezahlten Ware zu verlassen. Der Ladendetektiv sprach ihn daraufhin an, bat ihn in sein Büro und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden in dem Rucksack des Tatverdächtigen, neben den Sportschuhen und dem Kleidungsstück ein weiteres T-Shirt, welches offenbar aus einem anderen Geschäft stammt. Die Ermittlungen zur genauen Herkunft des Shirts dauern an. Außerdem trug der Mann ein Taschenmesser in seiner Jackentasche bei sich. Der bereits wegen ähnlichen Taten polizeibekannte afghanische Tatverdächtige wurde mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Samstag (22.02.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

