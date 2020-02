Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schüssen auf Fensterscheiben - Neue Erkenntnisse

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht nach den Schüssen auf ein Gebäude an der Straße Otto-Hirsch-Brücken am Samstag (22.02.2020 (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 22.02.2020)) weiter nach Zeugen. Nach dem bisherigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen fielen die Schüsse bereits gegen Mitternacht, als die Shisha-Bar noch geöffnet war. Zu diesem Zeitpunkt verließen zwei Zeugen die Bar, nahmen Schüsse wahr und baten weitere Anwesende, die Polizei zu alarmieren. Die angesprochenen Personen sagten zu, sich darum zu kümmern. Eine Alarmierung der Polizei erfolgte aber nicht. Warum zu diesem Zeitpunkt niemand die Polizei informierte, sondern erst am folgenden Nachmittag (über zwölf Stunden später) ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Tatzeit beobachteten zwei weitere Zeugen, zwei Personen, die von einer gegenüberliegenden Bushaltestelle offenbar mehrfach in Richtung des Gebäudes schossen. Einer der Täter soll dabei etwas in ausländischer Sprache gerufen haben, dennoch ermittelt die sechsköpfige Ermittlungsgruppe weiter in alle Richtungen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem dunklen Fahrzeug. In diesem Zusammenhang fiel ein weiteres dunkles Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen EU auf. Ob es mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bislang wurden im Gebäudekomplex mehrere Einschüsse entdeckt. Laut den Zeugen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei dunkel gekleidete Männer handeln, die Kapuzen über den Kopf gezogen hatten. Sie sollen etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und nicht älter als 30 Jahre alte gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

